"Hoy el presidente duerme en el sofá", los comentarios tras la foto de AMLO con Vanessa Ponce

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la ganadora del Miss Mundo, Vanessa Ponce, se reunieron para apoyar el plan de buscar ayuda a los niños de las comunidades indígenas en México.

Les comparto el encuentro con Vanessa Ponce de León, mexicana que ganó el certamen de belleza Miss Mundo, que también incluye la labor social realizada en beneficio de la comunidad.https://t.co/PoSuNA2ZX0 pic.twitter.com/d3u2W1vQB5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2019

Ambos publicaron la imagen en sus redes sociales, y esto parece que despertó los celos de la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez.

Y es que Beatriz compartió la imagen publicada por su esposo con un emoji de guiño que despertó las sospechas de celos en sus seguidores.

De inmediato los usuarios de twitter comenzaron a dejar comentarios sobre el guiño de la primera dama.

“Mi ex me ponía el mismo emoji antes de armarme un pedo mundial, hasta sude frío”, “Andrés Manuel va dormir en el sofá”, “Que lleve flores AMLO de regreso a casa o dormirá en la sala. Ese emoji es una trampa”, “No se enoje Beatriz. No más no le hable hoy”, “No sea celosa, mi querida Beatriz. Nuestro Presidente es suyo”, y “una vez mi esposa me guiñó el ojo, y llegando a casa ya estaba con el cinturón en la mano y lista para el primer guamazo”, fueron algunos comentarios en redes.

Indiferentemente de los celos de Beatriz, Vanessa indicó tras la reunión que es muy probable que sostengan otro encuentro para continuar con los planes de crear un proyecto que ayude a los niños para su educación.

