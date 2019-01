Se filtran las primeras imágenes de la tercera temporada de La Casa de Papel y sus fans quedan confundidos

View this post on Instagram

Finalizar así un día de rodaje en #Florencia con @pedroalonsoochoro @jesus_colmenar y todo el equipazo de @lacasadepapel Mítica pura por todos los flancos y en todos los sentidos. Fans italianos que se quedan todo el día pasando un frío aterrador y alentándonos con su cariño. GRAZIE BELLA ITALIA!!!!! #bellaciao