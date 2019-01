Loreto Aravena comparte detalles de sus crudas escenas en Pacto de Sangre: "Han sido bien desgastantes"

Josefa (Loreto Aravena) ha sido protagonista de alguna de las escenas más fuertes de la teleserie nocturna de Canal 13, Pacto de Sangre. La violenta relación que vive con su esposo Marco (Néstor Cantillana) ha impactado enormemente a los televidentes.

En conversación con Bío Bío, la actriz encargada de dar vida a este sufrido personaje contó cómo ha sido grabar estas escenas, cómo se prepara y cómo logra sacarse la energía de realizarlas.

Loreto relató que tuvo la oportunidad de hablar con dos mujeres que pasaron por este tipo de situaciones: "Me contaron todo lo que pasaba por su mentes, todos sus miedos. Las entrevisté varias veces y eso fue para una parte de mi personaje, cuando me enteré que iba para ese lugar. Me ayudó a entenderlas también".

"Uno puede hacer ciertos procesos, pero uno queda súper cansado. Es un cansancio físico y emocional, súper importante y desgastante, pero nada, es parte de la pega del actor. Uno tiene que soltar, ir botando y yo uso el ejercicio para eso", declaró.

Además, compartió cómo lo hace para sacar esa energía: "Me gusta ir y venir al trabajo en bicicleta, porque a mí el ejercicio me saca de ciertos estados. Tomar aire, ir al cerro. He tenido que hacer un proceso para salir un poquito de esas escenas porque han sido bien desgastantes".

Y para aquellos que están curiosos, Loreto adelantó lo que se viene para la teleserie: "Pueden esperar todo. Lo que te diga es poco. De verdad me he asombrado mucho cuando iba leyendo la historia, avanza muy rápido. Todo lo que los tuiteros ponen como especulaciones, que a mí me encantan, es poco comparado con lo que está pasando. Se quedan chicos todos"

