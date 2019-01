Las parejas que nos derritieron de amor en los Golden Globes 2019

La noche del domingo 06 de enero, se celebraron los Golden Globes 2019 con grandes momentos, entre ellos, pudimos disfrutar de parejas de famosos que derrocharon amor en la alfombra roja:

Rachel Brosnahan lució radiante con un vestido amarillo de Prada en compañía de su esposo Jason Ralph

It crept up on me, but I am starting to feel like I would die for Jason Ralph and Rachel Brosnahan pic.twitter.com/XYpp4akgoM

Amy Adams lucía regia con un diseño de Calvin Klein en compañía de su esposo Darren Le Gallo.

Amy Adams and Darren Le Gallo can enchant us on any red carpet. #GoldenGlobes https://t.co/8oZsTkzoOg pic.twitter.com/gmBZtyfXM3

Gina Rodriguez con un hermoso vestido azul pastel de la firma Reem Acra en compañía de su prometido Joe LoCicero.

Nossa fada Gina Rodriguez botou o decote pra jogo no red carpet do #GloboDeOuro . Olha que maravilhosaaaa! A atriz chegou acompanhada do noivo Joe LoCicero e ainda deu um beijão no amado! Que casal! 💙 #GoldenGlobes (📸 Getty) pic.twitter.com/Qm5aqnkRPW

Emily Blunt con un grandioso Alexander McQueen con su esposo, el guapísimo John Krasinski con un traje de Brunello Cucinelli. Ambos pasaron toda la noche dandose apoyo y demostrando el gran amor que siempre se han tenido.

1. Emily Blunt is actual perfection

2. Emily Blunt is a goddess

3. Can Emily Blunt please just step on my neck, respectfully Ofc.

4. John is the hottest man alive.

5. They’re the best couple ever don’t even try me.

6. I’m deceased.#GoldenGlobes2019 pic.twitter.com/Ei0YaiPiru

