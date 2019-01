'Shallow' de Lady Gaga gana el Globo de Oro a mejor canción

La música no se escapa en la carrera de Lady Gaga. El premio a mejor canción en los Golden Globes vio a 'Shallow' como la ganadora en la categoría.

Gaga subió al escenario acompañado del productor Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, el equipo que escribió la música y las letras de la canción.

"Como mujer en la música es muy difícil ser tomada en serio como músico y como compositora", dijo Gaga al aceptar el premio. "Y estos tres hombres increíbles, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando y Mark Ronson, me levantaron, me apoyaron … y Bradley [Cooper] Te amo".

Gaga estuvo nominada a los Golden Globes en la categoría de mejor actriz por la película que protagoniza con Bradley Cooper, A Star Is Born

"Shallow" venció a otras cuatro canciones nominadas para ganar el Globe, incluyendo "All the Stars" (interpretada por: Lamar y SZA en "Black Panther"), "Girl in the Movies" (interpretada por: Dolly Parton en "Dumplin" ), "Requiem For A Private War" (interpretado por: Annie Lennox en "A Private War"), y "Revelation" (interpretado por: Jónsi & Troye Sivan en "Boy Erased").

La cantante, quien actuó en su primera película “A Star is Born” lució un voluptuoso vestido azul celeste de Valentino alta costura, robándose todas las miradas.

