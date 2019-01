La Iglesia de Satanás celebró triunfo de Christian Bale en los Golden Globes 2019 luego de su extraño agradecimiento

Christian Bale fue uno de los grandes ganadores de la noche de la edición 76 de los Golden Globes 2019 pero al momento de recibir su estatuilla, sorprendió a todo el público agradeciendo a Satanás.

Ante esto, la misma Iglesia de Satanás se pronunció sobre estas declaraciones y celebró el triunfo de Bale por su papel en la película Vice.

“Para nosotros, Satanás es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo, y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro potencial personal más elevado. Como el talento y la habilidad del propio Sr. Bale, que le permitieron ganar el premio. Salve Christian, Salve Satanás!”, expresó la Iglesia de Satanás ern Su Twitter.

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale's own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi

— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) January 7, 2019