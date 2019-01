Así se preparó Rami Malek para interpretar a Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody

Mientras Rami Malek ganó gran reconocimiento al interpretar a Elliot Alderson en Mr. Robot, fue la actuación del año pasado en Bohemian Rhapsody lo que hizo que todos hablaran. En la película biográfica de la leyenda del rock británico Queen, Malek interpretó al flamante Freddie Mercury en la película de Bryan Singer que llegó a recaudar 743 millones de dólares en todo el mundo.

Malek está nominado a Mejor Actuación por un Actor en una Película – Drama en los Globos de Oro de esta noche por su papel de Mercury, nominado junto a otros actores Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Lucas Hedges (Boy Erased), y John David Washington (BlackKklansman). Es la tercera nominación de Malek por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood; en 2016 y 2017, fue nominado a Mejor actuación por un actor en una serie de televisión: Drama para Mr. Robot.

¿Cómo se preparó Malek para enfrentarse a uno de los cantantes de rock más carismáticos de la historia de la música?

Para ponerse en los zapatos de Mercury, Malek se sometió a una preparación de un año para poder llevar la personalidad colorida del cantante y la confianza en el escenario. Con la ayuda de los productores de la película, Malek comenzó a cantar y lecciones de piano casi inmediatamente después de interpretar el papel.

Rami le dijo a The Hollywood Reporter:

“Lo que realmente sabía que necesitaba era capturar su espontaneidad. El hombre no está coreografiado. Cada vez que sale a un escenario, nadie sabe lo que va a hacer, y eso es lo que sabía que tenía que atarme. Para hacer eso, me di cuenta de que no puedo trabajar con un coreógrafo, necesito a alguien que me ayude con el movimiento, alguien que me ayude a descubrir el ímpetu de por qué hace lo que hace. Por qué cada golpe de muñeca ocurre con él de una manera tan elegante, a veces delicada y otras agresiva, dependiendo de su estado de ánimo. Solo tenía que encontrar su humanidad, cuáles eran sus conflictos, y descubrir todos los aspectos de él, porque sabía que Freddie Mercury era más que un hombre que tiene una audiencia en la palma de su mano”.

Te recomendamos en video