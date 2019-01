Adamari López habla sobre lo que vivió: "Me trataron como un paciente con una enfermedad terminal"

El regreso de Adamari López en "Un Nuevo Día" estuvo marcado por la narración que hizo de su ausencia del show matutino. Haber contraído influenza le mantuvo al borde de la muerte y, como ella misma la cuenta: "Parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal".

Durante la segunda hora del programa, Adamari fue protagonista de una entrevista íntima con Rashel Díaz. Soltó todo lo que vivió durante sus 3 meses y 21 días de ausencia. "No pensaba que lo que tenía era algo grave", dijo.

"Yo comencé con una molestia en la garganta. Me fui de viaje con Toni a Jamaica y no me sentía bien, por lo que me automediqué. Luego fuimos a Nueva York donde ya me sentía súper mal", explica la también actriz.

Luego de solicitar permiso para ausentarse del programa, el 21 de octubre, Adamari no podía respirar y se dirigió al hospital. "Algo grande me pasaba (…) Recuerdo haber estacionado en el hospital, pero nada más hasta 4 ó 5 días antes de salir". Su hija Alaïa la había dejado con su hermana Adalis.

"Sácame de esto Papá Dios"

A Adamari López le diagnosticaron toxoplasmosis, pero esa no era la razón principal. "Tenía demasiado tiempo con influenza y los pulmones estaban comprometidos. No podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal", contó entre lágrimas.

La presentadora no puede recordar con claridad, pero confiesa que Toni guarda videos. "Estuve al parecer bastante delicada. Cuando abro los ojos de nuevo, lo primero que veo es la foto de mi hija al frente de la pared con un crucifijo, y dibujos de los compañeros de mi hija. Yo pensaba: Sácame de esto Papá Dios para poder estar con mi hija, era lo único que quería".

Adamari López recibió el cariño de todos sus compañeros en el regreso a "Un Nuevo Día", con imágenes que siguen volando en las redes sociales. Una calurosa bienvenida le dieron en Telemundo.

"Cada situación que Papá Dios me ha puesto en la vida me ha hecho aprender un poco más, me tengo que cuidar un poco más, a veces no lo hago y Papá Dios me lo recuerda. Soy una mujer adulta que tengo que velar por mis hijos, que sé que tengo que disfrutar mi trabajo pero alimentarme mejor", dijo.

Agradeció a Toni Costa por todo el apoyo que le ha prestado durante su delicada situación. "Ha sido maravilloso compañero en todo este proceso. Llevamos 7 años juntos y hace como 3 años me había pedido que nos casáramos (…) Tengo mi anillo de compromiso, pero al ver esa dedicación por mí, por mi familia se ha fortalecido la situación".

A través de las redes sociales, los seguidores de Adamari López le han enviado miles de comentarios para felicitarla por su regreso y desearle bendiciones en su salud.

