Yalitza Aparicio compartió con Angelina Jolie en proyección privada de 'Roma'

Desde que Yalitza Aparicio debutó en la gran pantalla con la más reciente obra audiovisual de Cuarón, 'Roma' su ascenso en Hollywood ha sido verdaderamente vertiginoso al codearse con famosos de talla internacional y los más experimentados talentos del cine.

El más reciente encuentro de Yalitza Aparicio con una celebridad, fue con la mismísima Angelina Jolie, ambas posaron ante las cámaras de la prensa con la otra estrella de 'Roma' Marina De Tavira, justo paran una proyección de la película en la locación del San Vicente Bungalows la noche del sábado 05 de enero en West Hollywood, California.

#Roma Star Yalitza Aparicio with Angelina Jolie and co-star Marina De Tavira in @MulberryEngland at Special Screening and at the @AmericanFilm awards in @Lela_Rose. @ROMACuaron @netflix pic.twitter.com/rZP05JlK4M

