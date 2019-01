Farruko presentará concierto gratis en Bayamón, pese a restricciones legales

View this post on Instagram

Atencion mi gente!! Viene movie voy hacer un show de regalo para mi barrio y Mi Pueblo Bayamón pa que lleven a toa la familia y entre la tarde y la noche tampoco es que va ser de madrugada o muy tarde así que pendientes 9 de enero tampoco voy hacer mucha promo el que quiera ir que vaya y el que no que se lo cuenten va ser algo bien organizado súper familiar y en la tarde saben que aun sigo con mis situaciones legales y tengo varias restricciones por eso no pude cantar en navidades como solía hacerlo pero se me dio un permiso y quiero regalarle esto a mi gente y fomentar la unión La Paz y que esté año comenzemos positivos Feliz día de reyes y ya saben el 9 de enero tiene un compromiso comigo estaré dando más detalles dime @ericduars tas activo o tas asustao 😂