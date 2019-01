Así de grande está Sebella, la hija mayor de Roselyn Sánchez y Eric Winter

View this post on Instagram

Esta personita hermosa hoy cumple 7 años! Sebella… you are a bright, adventurous, amazing, talented, loving, caring, compassionate and funny young lady that we our parents are so very proud of. These seven years have been life changing and unbelievable with you!! Que Dios te bendiga siempre con salud, sabiduría y fortaleza para convertirte en la mejor versión de ti!! Te amamos… we adore you!