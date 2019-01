Seis ganadores del 2018 están nominados a los Golden Globes 2019 ¿Repetirán estatuilla?

Los Golden Globes 2019 se celebran este domingo 06 de enero y sus nominaciones han arrojado un dato muy peculiar, y es que al menos seis de los ganadores del 2018, tienen la posibilidad de repetir en 2019 si vuelven a ganar, en algunos casos, la misma categoría.

Estos son los ganadores del 2018 que podrían ganar en los Golden Globes 2019

– Nicole Kidman ganó Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television en 2018 por su impecable papel en la miniserie de HBO, 'Big Little Lies'. Este año compite como Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama por su papel en el film 'Destroyer'.

– Rachel Brosnahan ganó la categoría de Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy en 2018 por su papel en 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Este año compite en la misma categoría con el mismo papel.

We are preparing our #GoldenGlobes ballroom for the big show! Check out our Instagram Story for a behind the scenes look at some of the seating cards! Who are you most excited to see? pic.twitter.com/VEdWLdqZKO — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 5, 2019

– Elisabeth Moss ganó el renglón de Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama en 2018 por su brillante interpretación en 'The Handmaid’s Tale'. Este año repite categoría y papel.

– Sam Rockwell ganó en 2018 como Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture por su perturbador papel en 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Este año esta nominado en la misma categoría pero en un film diferente, se trata de 'Vice', el film con más nominaciones.

Only 2 DAYS until Hollywood's Party of the Year™ begins! Join us on Facebook as The HFPA Presents: Globes Red Carpet LIVE! at 6PM ET/3PM PT on https://t.co/4fOB9siJmr. pic.twitter.com/3790vjFM7u — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 4, 2019

– Laura Dern ganó el año pasado como Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television por su papel en la exitosa serie 'Big Little Lies'. Este año compite en Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television pero por su papel en 'The Tale'.

– La serie 'The Marvelous Mrs. Maisel' ganó en 2018 como Best Television Series – Musical or Comedy. Este año repite categoría buscando la hazaña de ganar de manera consecutiva