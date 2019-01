Presentadora de los Golden Globes 2019 colapsó al recordar su primera vez en el show en 2006

Justo antes de la celebración de los esperados Golden Globes 2019, la presentadora de la noche, la recordada christina Yang de 'Grey's Anatomy', la actriz Sandra Oh, fue entrevistada por un reportero que aprovechó para mostrarle un video del pasado y su reacción fue inevitable

Haciendo historia, la presentadora de los Golden Globes 2019, Sandra Oh, se convierte en la primera mujer asiática en conducir la ceremonia, dándole así una basta y necesaria diversidad a los premios que cada vez se abren más y más a la visibilidad de las minorías que en el caso de Hollywood, siempre terminan cubriendo estereotipos.

sandra oh crying watching herself on the 2006 golden globes has to be the most beautiful thing ever pic.twitter.com/JWmx3FeCv2

— – (@mckiddsoh) January 4, 2019