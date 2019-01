A la cuarta la vencida: Penélope Cruz y Antonio Banderas podrían ganar su primer Golden Globe este domingo

El domingo 06 de enero de 2018 se celebra la edición 2019 de los Globos de Oro o Golden Globe, donde la Sociead de Prensa Extranjera de Hollywood premia a lo más destacado del cine y la televisión. Este año, algunos actores que han esperado largo tiempo por su estatuilla podrían finalmente tener una en su carrera, tal es el caso de Penelope Cruz y Antonio Banderas.

Los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas podrían ganar su primer Golden Globe

Este año, la talentosa Penélope Cruz compite en la categoría de Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television, lo que se traduce a Mejor interpretación de una actriz en un serie, serie limitada o película para televisión, por su destacado papel de Donatella Versace en American Crime Story: The Assesination of Gianni Versace.

'El asesinato de Gianni Versace', la segunda entrega de 'American Crime Story', copa las nominaciones televisivas de los #GoldenGlobes, a los que optan Penélope Cruz y Antonio Banderas https://t.co/DCaI54BLh3 — CINEMANIA_ES (@CINEMANIA_ES) December 6, 2018

Esta es u cuarta nominación después de sus impecables desempeños en 'Volver', 'Vicky Cristina Barcelona' y el recordado musical 'Nine'.

A por los Globos de Oro!!! Antonio Banderas y Penélope Cruz, nominados por cuarta vez. Así lo hemos contado hoy en el @telediario_tve #GoldenGlobes https://t.co/IYchDv6snK — Almudena Ariza (@almuariza) December 6, 2018

Por su parte, Antonio Banderas, también recibió su cuarta nominación a un Golden Globe nominations, esta vez como actor principal en la serie 'Genius', donde da vida a Pablo Picasso. En el pasado ya había estado nominado por 'Evita' en 1997, 'The Mask of Zorro' en 1999, y 'And Starring Pancho Villa' en 2004.

Esperemos que su racha de perdedores finalmente termine este domingo.