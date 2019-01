Kany García sacude las redes con esta foto semidesnuda para darle la bienvenida al 2019

La cantante y compositora de origen puertorriqueño, Kany García, comenzó el año presumiendo de su tonificada silueta al publicar una fotografía con poca o casi nada de ropa de la cintura para abajo.

La imagen lleva más de 40,000 'me gusta' en menos de 24 horas, incluso estrellas como Adamari López, figuran entre quienes han manifestado lo bien que se ve la cantante.

Por otro lado, no faltaron quienes la criticaran por despojarse de su vestimenta.

@rois.gloria: "La foto es artística y tú eres auténtica pero no sé, no me mato verte así porque tu eres una artista muy seria. Me parece que te estas exponiendo mucho, quizás quieras dar un mensaje. A mi me gusta tu música, tu simpatía, tu sensibilidad y como vivimos en la era de desnudarnos y exhibirnos pues bien pero a mi en lo personal, no me gustó verte así", fue otra de las opiniones.