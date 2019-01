Jason Momoa confiesa que era fan de su actual esposa desde que era un niño

Desde pequeños, muchos sabemos lo que queremos y esa parece ser la historia de Jason Momoa, que a muy temprana edad se fijó en una niña que terminaría convirtiéndose en su flamante esposa.

No cabe duda que muchas mujeres mueren por Jason Momoa, después de interpretar papeles como el de Khal Drogo en 'Game of Thrones' y Aquaman de 'La Liga de la Justicia', este sexy actor se ha convertido en todo un sex symbol, pero lejos de esto, existe una versión mucho más tierna del actor y se remonta a la manera en que conoció a su esposa, Lisa Bonet.

La historia entre ambos, ubica a Jason Momoa, como muchos de su generación, enamorado de la actriz justo cuando protagonizó 'The Cosby Show'. En una entrevista con James Corden en 'The Late Late Show', el actor respondió como supo que era amor a primera vista cuando la conoció:

Jason Momoa and Lisa Bonet's sizzling romance through the years https://t.co/bRiEqicvht

— Us Weekly (@usweekly) January 5, 2019