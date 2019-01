Globos de Oro 2019: Los favoritos para ganar la noche del 6 de enero

El próximo domingo 6 de enero se llevarán a cabo los Globos de Oro 2019, premios que entrega la prensa extranjera de Hollywood y son un termómetro para saber quién se llevará el Oscar.

Entre los nominados hay varios nombres grandes pero algunos sobresaltan como los favoritos y aquí te los presentamos:

Mejor película drama:

"Black Panther"

''BlacKkKlansman"

''Bohemian Rhapsody"

''If Beale Street Could Talk"

''A Star Is Born"

Ganará: "A Star is Born"

Con su mayor competencia, "Green Book" y "The Favorite",en la categoría de comedia, se espera que la historia llena de canciones de un músico envejecido y su joven prometida gane y comience su carrera por el Oscar. Solo una sorpresiva victoria de Black Panther arruinaría la noche para la película protagonizada por Lady Gaga.

Mejor película comedia o musical

"Crazy Rich Asians"

''The Favourite"

''Green Book"

''Mary Poppins Returns"

''Vice"

Ganará: Green Book

A pesar de que Vice, nominada en esta categoría, cuenta con la mayoría de nominaciones en la noche, Green Book, la simple historia de un chofer negro de un hombre blanco, parecer ser lo que le agrada a la prensa extranjera de Hollywood. La sorpresa podría ser The Favourite, una cinta que ha recibido cientos de halagos por parte de la crítica especializada.

Mejor actriz drama

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike, "A Private War"

Ganará: Lady Gaga

Nada ni nadie se interpondrán entre Gaga y su segundo Globo de Oro. Domina la cinta de una manera que no hace ninguna otra actriz en la categoría. Se espera este sea su primer gran premio que la lleve a un Oscar que la consagraría como una respetada actriz.

Nueva Mujer 21 datos impactantes de “Crepúsculo” que cambiarán la forma en que ves la película La película ya cumple 11 años de su estreno en las salas de cine. La Saga es una serie de 5 películas de fantasía romántica y una de las taquilleras en Estados Unidos.

Mejor actor drama

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges, "Boy Erased"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, "BlacKkKlansman"

Ganará: Bradley Cooper

No hay duda de que Cooper obtendrá cualquier premio al que lo nominen por su impresionante actuación en A Star is Born.

Mejor actriz comedia o musical

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Olivia Colman, "The Favourite"

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Crazy Rich Asians"

Ganará: Emily Blunt

Su papel como la adorable Mary Poppins le valdrá el Globo de Oro a Blunt, una de las actrices más queridas del medio. Olivia Colman podría ser quien de la sorpresa.

Mejor actor de comedia o musical

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "Mary Poppins Returns"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man & the Gun"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"

Ganará: Christian Bale

Bale es el máximo favorito para enfrentarse a Cooper en los Oscar así que de seguro ganará esta categoría.

Te recomendamos en video