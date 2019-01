Gabriel Soto habla por primera vez de la nueva relación de su ex Geraldine Bazán

La ex pareja de actores formada por Geraldine Bazán y Gabriel Soto, siguen están en el ojo público, especialmente ahora que ambos están comenzando a rehacer sus vidas.

Luego de que el actor Gabriel Soto por primera vez hiciera público su romance con Irina Baeva, las cosas para Geraldine tuvieron un giro inesperado pues también parece haber encontrado el amor.

La actriz, que siempre ha sido muy franca con sus seguidores al mantenerlos al margen de lo que está ocurriendo con su vida, no pudo evitar pronunciarse con respecto a su ex y su nueva relación cuando comenzaron a salir imágenes y videos que lo especulaban.

"No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción. Ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será. Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho; en algún momento su pareja convivirá con las niñas”, dijo Geraldine, en septiembre.

A finales del 2018, Gabriel Soto fue cuestionado sobre la entonces supuesta relación que mantenía Geraldine Bazán con el actor Santiago Ramundo, luego de que los artistas fueran captados juntos.

Sin mostrar incomodidad o enojo a los cuestionamientos, Soto dijo: “¡Qué bueno, que sea muy feliz! De verdad, yo le deseo toda la felicidad del mundo, repito, mientras ella sea feliz, mis hijas van a estar bien y eso es lo más importante para ambos. Eso lo tenemos muy claro. Siempre ha prevalecido el respeto, ha prevalecido esta cuestión de siempre preocuparnos por el bienestar de nuestras niñas”.

Ahora que la relación ha sido confirmada, el actor volvió a ser cuestionado al respecto a lo que respondió:

"Ya también vimos a Geraldine muy contenta con su relación y ya cada quien está rehaciendo su vida. Cada quien esta muy feliz y muy contento y lo más importante es el bienestar de nuestras hijas, yo deseo que sea muy feliz. lo único que tengo que decir es que nadie puede juzgar a otra persona y muchísimo menos juzgar la realidad de otras personas"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 5 de Ene de 2019 a las 11:09 PST

Aunque la actriz no ha querido dar gran detalle con respecto a las nimiedades que rondan al rededor de su hoy ex pareja, Geraldine si dio algunos vestigios de como fue que inicio su romance con el también actor.

“La verdad, no hay nada qué aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo; a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no…”, aseveró la bella actriz

Lejos de las burlas y críticas han sido constantes desde que se dio a conocer la relación, los mensajes han subido bastante de tono y hasta los han amenazado de muerte: “¡ojalá los maten! Merecen la muerteW, "Si yo viviera en México, yo misma los mataba a la pu… que hizo llorar a la mejor mujer del mundo, la señora, la gran dama, Geraldine Bazán. Mátenlos”.

Pero parece que Gabriel e Irina están dispuestos a defender su amor y así de sencillo respondieron a sus detractores: “Que todo aquello que nos deseen se les multiplique”.