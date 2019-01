Dayanara Torres vuelve a 'Mira Quien Baila' como parte del jurado y así se prepara

View this post on Instagram

Y como no Agradecer🍁 Somos Bendecidos… Soy Feliz, con mis Hijos bellos que son todo un Amor, mi Reina Madre, mi familia!!! Ha sido un Año Maravilloso… Dios tenía muchas cositas bien guardadas… Su Tiempo siempre es Perfecto! 🎉♥️💃🏻🕺🏻♥️ 🙋🏻‍♂️🙅🏻‍♂️♥️💍♥️🎥🎬♥️👩🏻‍⚖️♥️📸♥️🛩 🇮🇹♥️🎉 A year ago I WON @miraquienbaila it has been such an amazing year! And I'm glad I took on this journey… so glad I listened to my boys & believed with all of my heart "I can do this" coz "I'm worth it" … Today they couldn't be happier & more proud of everything I have achieved since then… #GodIsGood #GodsTimeIsPerfect #aNewDay #PuertoRico #Boricua #EsaEsLaMia