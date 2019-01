Ariana Grande rechaza a la reina Isabel y le dice 'no' a importante premio de la realeza

View this post on Instagram

Ariana Grande le dijo que NO a la Reina Isabel II 😱 👑 Quizás muchas mujeres sueñan con obtener el título de "Dama" ofrecido por la Reina Isabel II, pero en esta oportunidad Ariana Grande le dijo que NO. 👑 La condecoración es a causa del acto solidario que tuvo la jóven cantante de pop, a beneficio de las victimas del ataque terrorista en su concierto realizado en Manchester, durante la gira "Dangerous Woman", en mayo del 2017. 👑 La monarca quiso homenajear a la cantante por organizar el concierto "One Love Manchester", donde no solo participo ella, sino que que participaron muchos cantantes amigos de Ariana, quienes la apoyaron en uno de los momentos más difíciles de ella, pero la causa de su negación se debe a que le pareció "demasiado pronto", recibir este título.