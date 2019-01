Usuarios de Instagram explotan en contra de Scott Disick por considerar esta foto racista

La controversia parece estar a la orden del día para Scott Disick. El padre de los hijos de Kourtney Kardashian, ha decidido compartir una fotografía en su cuenta de Instagram que se ha tomado muy pesada por algunos seguidores que ven el gesto que allí se muestra como falta de respeto.

La fotografía que muestra a Scott Disick, de 35 años, con su hija Penélope, de seis años, muestra a padre e hija en un restuarante asiático donde compartían juntos y justo antes de comer se tomaron esta captura, donde la pequeña alarga sus ojos con las manos para simular los rasgos asiáticos.

De inmediato los usuarios determinaron que el gesto de Penélope era demasiado racista, algunos comentarios decían lo siguiente:

“Enseñale a no hacer lo de los ojos chinos en un restaurante de sushi. No le enseñes a ser racista. Porque eso es lo que va a pasar. ¿Por qué demonios tu hija está haciendo eso? ¿Comes comida asiática y eres racista?"

Otros seguidores por el contrario determinaron que no había nada de malo en esto:

"¿Por qué la gente llama racista a una niña de 6 años? Ella no tenía ni idea de lo que significa ser racista porque tiene solo 6 años, a pesar de que puso esa cara no significa que sea racista, probablemente fue solo un accidente. ¡Soy asiática y esto no me ofende en absoluto, están asumiendo que está haciendo un gesto racista … ¿cómo saben que no está cansada y está tratando de abrir los ojos … o simplemente está haciendo algo tonto?"