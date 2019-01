Shakira lanzará nuevo álbum 'Dora2', la continuación de 'El Dorado'

Después del indiscutible éxito que representó 'El Dorado' en la carrera de Shakira, es necesario darle continuidad a este trabajo, así ha pensado su equipo y su disquera que ya planean sorprender a sus millones de fanáticos con un nuevo trabajo que de seguro seguirá demostrando porque Shakira es la reina indiscutible del pop en español.

Según un nuevo artículo de la revista Rolling Stone, Shakira se estaría preparando para lanzar 'Dora2', el material discográfico que daría continuidad a su disco 'El Dorado'. Según la revista, este disco incluiría el famoso tema 'Clandestino', su tercer dueto con Maluma que no fue incluido en 'El Dorado' así como una nueva serie de temas que serían las nuevas apuestas musicales de Shakira para 2019.

According to @RollingStone, there will be a new album released by @Shakira titled “El Dora2”. Are you excited for this project? pic.twitter.com/A1DAaLpsoY

