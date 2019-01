El nuevo y poderoso dueto de Sam Smith

La poderosa voz de Sam Smith no para de crear éxitos trás éxitos y ahora es el turno de una nueva colaboración que daría continuidad a una nueva saga de duetos que ha presentado recientemente en el que destaca su tema con Calvin Harris titulado 'Promises' y 'Pray' su tema a dueto con Logic. En 2019, el año empezará con un nuevo dueto poderoso.

El nuevo dueto de Sam Smith es con una ex integrante de Fifth Harmony

El misterio del nuevo dueto de Sam Smith ha sido develado, la poderosa voz que se sumará a la de él es nada más y nada menos que la de Normani, una de las ex integrantes del quinteto Fifth Harmony. El tema lleva por titulo "Dancing with a Stranger" y está programado para ser lanzado el próximo 11 de enero de 2019, como su primera apuesta musical del 2019.

Normani, será la voz acompañante en el tema de Sam Smith. Su experiencia musical nació en Fifth Harmony pero se extendió en 2018 con exitosos duetos como "Love Lies" al lado de Khalid, tema que estuvo incluído en la banda sonora de 'Love Simon'. También participó en ¿Checklist' con Harris y WizKid, así como el tema 'Waves' con 6lack.