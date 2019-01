Noah Centineo revela quién es su crush

La más reciente entrevista de Noah Centineo, el galán de la película de Netflix, To all the boys i've loved before, ha revelado mucha información para sus millones de fans, que desde esa película lo aman con locura. Se trata de una entrevista para la más reciente edición de W Magazine que ya está disponible y donde aparece sin camisa.

Nos enamoramos de Noah Centineo desde To all the boys i've loved before

Noah Centineo, con tan solo 22 años de edad, reveló qué se siente ser considerado el novio de internet de toda una generación de chias:

"Yo no lo soy. Los personajes que interpreto son ese sueño. ¡Vamos a diferenciar al actor del personaje!"

También reveló quién es su crush del cine de todos los tiempos:

"Amo a Carrie-Anne Moss, la mujer que interpretó a Trinity en The Matrix. He visto esa película tal vez cien veces, si no más"

Sobre su priimer beso esto fue lo que reveló:

“Fue en un hotel en Century City. Me alojé allí durante la temporada piloto, y hubo una convención de baile. Vi a esta chica llamada Mackenzie, y le pregunté si quería ir al cine conmigo. Ella dijo que sí. Vimos Cowboys & Aliens, con Daniel Craig. Así que la película termina, nos levantamos, salimos del cine y nos tomamos de la mano. La acompañé a su habitación de hotel y le dije: '¿Beso de buenas noches?' Y nos besamos. Era menos de un milisegundo. Ella cerró la puerta, y eso fue todo. Le di mi número, pero nunca la volví a ver. Probablemente fue un beso terrible"