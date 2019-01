Canción en solitario de Jimin de BTS supera récord de reproducciones en SoundCloud

View this post on Instagram

이렇게 많은 상을 하루에 다 수상한 적은 처음이라 참 놀랍기만 한 하루였던 것 같아요 응원해주신 모든 아미분들 진심으로 감사드리고 무엇보다 데뷔 이후 첫 인기상 우리 아미 여러분들 진심으로 축하드려요 이 상이야 말로 여러분의 상입니다 감사합니다 #JIMIN