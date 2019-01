Filtran fotografías de Noah Centineo besándose con otro chico

Justo al inicio de su carrera, Noah Centineo, ha tenido que lidiar con una controversia, su preferencia sexual. Todo esto debido a que se han filtrado una serie de fotografías donde puede apreciarse al actor con otro chico en posiciones muy comprometedoras e incluso besándose.

Aunque Noah Centineo no ha afrontado las fotografías como tal, estas se filtraron en agosto de 2018. En una se ve al actor sin camisa sobre una persona, que casualmente tiene el mismo sweater de la segunda fotografía, donde se aprecia que es un chico y se están besando en la boca.

finding out noah centineo is bisexual…the gays win again pic.twitter.com/c81fos2DAk

La fotografía fue publicada originalmente por el actor pero borrada poco tiempo después.

Noah Centineo is bisexual….the gays are slapping hard this year pic.twitter.com/naMP2ARLJy

Justo en septiembre de 2017, el actor afirmaba que no se identificaba como hombre gay pero que si estaba consiente que al rechazar el sexo casual, muchas mujeres llegaron a pensar que él era gay.

I got asked if I was gay the other night because I turned down Casual Sex.

Guys…it's cool to fuck with a connection not just a girl

— Noah centineo (@noahcent) September 10, 2017