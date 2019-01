Existe una razón legal por la que Britney Spears debe retirarse de los escenarios con la enfermdad de su padre

La tarde de este viernes 04 de enero, la eterna Princesa del Pop, Britney Spears sorprendio a medios y fanáticos al anunciar su retiro indefinido por la repentina enfermedad de su padre Jamie Spears. Esto debido a que su salud se encuentra tan delicada, que incluso Britney ha decidido cancelar su venidera residencia en Las Vegas titulada 'Domination'.

Haciendo un poco de historia y analizando un poco el panorama, parece muy impulsivo retirarse por la enfermedad de un padre, pero lo cierto es que Britney ya ha tomado la decisión y a través de una nota de prensa y en sus redes sociales lo ha hecho oficial, al cancelar su nueva residencia en Las Vegas, justo a días de iniciar.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA

— Britney Spears (@britneyspears) January 4, 2019