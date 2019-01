Estas fueron las palabras de Samantha Grey para el director de la bioserie 'Sharon, La Hechicera'

View this post on Instagram

Contar una historia siempre es un reto, más aún cuando es la tuya propia y no ha sido Facil pero agradezco estar en tus manos para contarla Porque sé que me sostienen en todo sentido🙏🏼 #Repost from @jorgesouki. @samanthagreyb me conmueves, me haces temblar, me descolocas y me sacas de mis certezas. Nunca me dejas igual. Gracias porque haces de mi oficio un misterio insospechado. Porque renuevas todos los días el amor por lo que hago, aún en mi desesperanza. Gracias siempre. Te llevaré siempre conmigo.