Esta es la razón por la que Will Smith y su esposa nunca celebran su aniversario de casados

Fue el 31 de diciembre de 1997 que Will Smith y Jada Pinkett-Smith se unieron en sagrada matrimonio. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables y exitosas de Hollywood, al punto de superar las teorías que los veían separados, pues con más de veinte años de casados son la pareja mejor consolidada que pueda existir.

Tanto Will como Jada acordaron en algún momento nunca celebrar su aniversario de bodas y esta es la poderosa razón para no hacerlo, así lo confeso Jada en el exitoso programa de televisión 'Red Table Talk':

"Esto lo consideramos más una asociación de vida, por lo que no lo vemos como un matrimonio como tal. Realmente ya no celebramos ese día en ese sentido, porque el contexto de nuestra unión es totalmente diferente. Por lo general, a Will, en Año Nuevo, le gusta estar en una aventura en el mundo en algún lugar. No se sabe dónde estará. Y me gusta estar dentro. No quiero estar en el mundo. Ahora tiene la libertad de ir y tener una aventura increíble de algún tipo"

Jada Pinkett Smith and Will Smith talk about how they have kept their relationship for so long with their ability to argue the correct way. pic.twitter.com/Z9sTRAyuDw

— The Lunch Table Blog Show LLC (@TLTBlogShow) December 27, 2018