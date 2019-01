Black Mirror: Bandersnatch, cómo y en qué dispositivos se puede ver la película interactiva de Netflix

Black Mirror: Bandersnatch es el nuevo éxito de Netflix y su primera película interactiva que está causando furor.

En esta película los espectadores pueden tomar decisiones que afecten el desarrollo de la trama, pues se puede elegir diferentes finales, dependiendo del camino que se haya tomado.

Pero, muchos usuarios han denunciado a través de las redes que no pueden ver la película y es que no funciona en todos los dispositivos.

Netflix ecplicó que existen razones técnicas por las cuales la película no funciona en varios dispositivos.

Black Mirror solo es compatible con los modelos más recientes de Smart TV. Sin embargo, también lo es con la mayoría de reproductores multimedia en streaming, las videoconsolas de última generación, y prácticamente todos los navegadores web.

El capítulo también es compatible en dispositivos iOS y Android que dispongan de la última versión de la aplicación de Netflix y también está disponible desde la aplicación de Netflix en Android TV.

Sin embargo 'Bandersnatch' no funciona desde Chromecast, Apple TV ni Smart TV antiguas. En los dispositivos que no sean compatibles no vas a poder reproducir la película.

En el dispositivo de streaming de Apple, aparece un clip con gente de Black Mirror diciendo "lo siento" e indican de verlo desde un PC.

Cómo saber si tu tele o dispositivo es compatible

Si tu televisor o dispositivo son compatibles, en el banner del episodio podrás ver un símbolo rojo con forma de estrella en la parte superior derecha. Este símbolo indicará que podrás disfrutar del capítulo tomando las decisiones que necesites.

Este símbolo no aparecerá cuando entres en Netflix desde un dispositivo que no sea compatible, ya que en esos casos se verá simplemente el banner sin la etiqueta roja. De esta manera, vas a poder saber inmediatamente si la puedes ver o no.

