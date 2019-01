“Gracias y los amaré por siempre”, las últimas palabras de Britney Spears y la reacción devastadora de los fans

Britney Spears anunció este viernes que se retira de la música indefinidamente por problemas de salud de su padre que lo dejaron al borde de la muerte. Esta noticia ha sido devastadora para los fanáticos, quienes actualmente disfrutaban del show Domination en Las Vegas.

I appreciate your prayers and support for my family during this time. Thank you, and love you all… always. — Britney Spears (@britneyspears) January 4, 2019

“Esta decisión me rompe el corazón (…) pero es importante en este momento poner a mi familia primero y esa es la decisión que tuve que tomar. Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Todos estamos tan agradecidos de que salió vivo del hospital, pero todavía tiene un largo camino por delante”, compartió en sus redes sociales la intérprete de Toxic.

We all understand Britney. Family comes first. Thinking of Jamie and you all at this difficult time. Lots of love ❤️ xxx — Kaye Arnold (@kaye_ca) January 4, 2019

Los fanáticos se han encargado de enviarle mensajes de cariño y apoyo a Britney Spears, a pesar de la devastación que sienten al no ver más a su ídola en los escenarios musicales.

“Todos entendemos Britney. La familia es lo primero. Pensando en Jamie y en todos ustedes en este momento difícil. Mucho amor”, expresó un fanático en Twitter.

You deserve the world Britney. Keeping you in my thoughts and prayers forever and always. You're phenomenal. ❤️ — 🎄#1 Starbucksney Stan🎄 (@godneyspears4l) January 4, 2019

“Estaremos rezando por Jamie y no te preocupes por el show, nosotros entendemos. Te enviamos mucho amor”, replicó otro usuario.

I’m heartbroken but I understand.

I’m sending prayers and get well wishes to Jamie!

I hope he has a speedy recovery!

Love you! ❤️ — 👑 MR. KING ALEX 😎 (@THEMRKiNGALEX) January 4, 2019

“Te mereces el mundo Britney. Estás en mis pensamientos y en mis oraciones siempre. Eres fenomenal”, puede leerse en otro de los comentarios.

Can’t believe we didn’t know about any of this. Your family is my family. — Love, Danny (@DannyWxo) January 4, 2019

La salud del padre de Britney Spears, lo primero

Jamie Spears fue hospitalizado hace dos meses en un hospital de Las Vegas por una ruptura espontánea de colon que casi le cuesta la vida y que ameritó una cirugía de urgencia, reseñó el portal E!.

La recuperación que le espera es larga y por eso Britney prefiere dar un paso atrás en el mundo musical y dedicarse enteramente a su padre.

