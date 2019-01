No podrás creer los extraños hábitos y supersticiones que tienen los miembros de la realeza

La familia real británica acata muchas tradiciones bien conocidas, pero también se dice que creen en algunas supersticiones extrañas.

Su coronación

El día de la coronación de un monarca británico es una ocasión feliz, pero también conlleva mucha presión. Si algo sale mal durante la ceremonia de coronación, la superstición real lo considera un mal presagio para el soberano. Cualquier percance predeciría un reinado sin éxito. (Aprenda las reglas de etiqueta que todos en la familia real deben seguir).

Galletas calientes

El príncipe Carlos disfruta el queso y las galletas al final de muchas de sus comidas. Como él es particular en todo, insiste en que tengan una cierta temperatura. El personal mantiene una bandeja de calentamiento solo para asegurarse de que estén lo suficientemente calientes para su gusto. A la familia real no se le permite dar autógrafos por esta razón tan importante.

Una gaita por la mañana

La reina Isabel no usa despertadores convencionales, ella prefiere que la gaita escocesa la despierte. Un gaitero juega debajo de su ventana cada mañana de 7 a.m. a 9 a.m.

Sándwiches sin orillas

Los sándwiches que se sirven a la familia real nunca tienen esquinas en ángulo recto: encontrará que cada sándwich tiene bordes redondeados. Se rumorea que la regla del sándwich comenzó porque el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, pensó que era desafortunado comer cualquier cosa en forma de ataúd.

Los cuervos

Durante más de 300 años, exactamente seis a siete cuervos han vivido en la Torre de Londres. ¿Porque preguntas? El rey Carlos II insistió en proteger a los residentes con plumas de la Torre, que creía que preservarían tanto a la nación como a su monarquía. De hecho, según una superstición de larga data, "si los cuervos de la Torre de Londres se pierden o se van volando, la Corona caerá y Gran Bretaña con ella". Los visitantes pueden pasar por los cuartos de los cuervos hasta el día de hoy.

Las llaves reales

Otro ritual fascinante asociado con la Torre de Londres se llama la Ceremonia de las Llaves. Todos los días antes de las 10 p.m., un guardián ceremonial (también conocido como Beefeater) y una escolta militar caminan por la Torre y cierran todas las puertas. Mientras que los sistemas de seguridad modernos se han instalado desde entonces, la ceremonia de 700 años se realiza para proteger la Torre, que protege a las Joyas de la Corona, contra los intrusos y ladrones nocturnos.

No hay lavadoras

La ropa del príncipe Carlos y la duquesa Camilla no pueden limpiarse en lavadoras, todo se lava a mano. Cuando enviaron su ropa para que la limpiaran, encontraron que algunas prendas se guardaban como recuerdos.

