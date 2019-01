Musical basado en 'Diario de una pasión' ya es todo un hecho

Ya es un hecho que la famosa historia de 'The Notebook' o 'Diario de una pasión' se convertirá en un musical. Será Ingrid Michaelson la encargada de escribir la adaptación musical de la famosa película romántica que a su vez estuvo basada en el popular libro. El film fue dirigido por Nicholas Sparks.

'Diario de una pasión' ahora nos podrá hacer cantar

Sobre su rol como escritora de este nuevo proyecto musical, esto es lo que reveló Michaelson:

"Cuando me contactaron para trabajar en 'The Notebook', tuve que disculparme, ir al baño y llorar y volver a la reunión. Hace muchos años que me encanta la película y la historia, me abrumó la idea de convertirla en un musical. El concepto de la devoción y el amor interminable envueltos en la memoria y la familia es algo muy cercano a mi vida personal … No puedo esperar a que el mundo escuche a estos personajes cobrar vida de una manera musical"

Michaelson además, participó en el programa 'Today' para anunciar la gran noticia a los millones de fans de la película y el libro. Haciendo un poco de historia, The Notebook fue una película de 2004 protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams. Se espera que el musical logre una éxitosa carrera de Broadway cuando sea lanzado.

