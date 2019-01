Hermana de Meghan Markle bajo vigilancia: es un "riesgo para la reputación" de la realeza

Un verdadero dolor de cabeza representa la hermana de Meghan Markle en la realeza. Samantha Markle ha protagonizado varios episodios que ahora le han incluido en una lista de "personas obsesionadas" que hay que vigilar.

Y es que el pasado mes de octubre, en una de sus últimas, Samantha se apareció sin previo aviso en el Palacio de Kensington. Sin duda algo que bajo ningún motivo puede ocurrir. La hermana por parte de padre de Meghan se presentó para entregar una tarjeta de Navidad. Esta contenía la solicitud de una tregua.

Según publica The Sunday Timnes, es poco lo que la Duquesa de Sussex puede hacer por Samantha. Por tal motivo, agentes especializados en la protección de la Familia Real Británica afirmaron que la hermana de Meghan Markle representa un "riesgo para la reputación" de los Windsor.

Samantha Markle put on ‘fixated persons list’ over risk of ‘MAJOR EMBARRASSMENT’ to royalshttps://t.co/m4MqJ6WOrL pic.twitter.com/Y2okq3XALk

— Daily Express (@Daily_Express) December 30, 2018