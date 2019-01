Esta es la lista completa de presentadores que veremos este domingo en los Golden Globes 2019

Este domingo 06 de enero será el inicio oficial de la temporada de premiaciones 2019 y serán precisamente los Premios Golden Globes 2019, los que abran dicha temporada desde The Beverly Hilton donde ya es tradición que se celebren.

Los Golden Globes 2019 ya tiene listos a sus presentadores

Los productores del evento ya han reunido una lista de verdaderas estrellas y celebridades para repartir trofeos, para eso también han convocado a diferentes ganadores del pasado. Serán Sandra Oh y Andy Samberg quienes realicen las funciones de co-anfitriones durante todo el evento. Los Golden Globes 2019 serán trasmitidos por la cadena NBC para Estados Unidos y por TNT para Latinoamérica.

Esta es la lista de destacados presentadores:

– Halle Berry: ganadora del Golden Globe Award y seis veces nominada.

– Chadwick Boseman: protagonista de 'Black Panther'

– Sterling K. Brown: ganador del Golden Globe y dos veces nominado.

– Jessica Chastain: ganadora del Golden Globe y cinco veces nominada.

– Kaley Cuoco: Protagonista de 'The Big Bang Theory'

– Jamie Lee Curtis: dos veces ganadora del Golden Globe y siete veces nominada.

We're mere days away from the 2019 #GoldenGlobes!https://t.co/SyDjRMN9OL — Entertainment Tonight (@etnow) January 2, 2019

– Dick Van Dyke: tres veces nominado al Golden Globe.

– Idris Elba: ganador del Golden Globe Award y seis veces nominado.

– Harrison Ford: cuatro veces nominado al Golden Globe y ganador del Cecil B. deMille Award.

– Johnny Galecki: una vez nominado al Golden Globe.

– Justin Hartley: Protagonista de 'This is us'

– Taraji P. Henson: ganadora del Golden Globe y una vez nominada.

2019 #GoldenGlobes presenters include Chadwick Boseman, Harrison Ford, Saoirse Ronan https://t.co/xgzzpb3Qwy — Variety (@Variety) January 3, 2019

– Felicity Huffman: ganadora del Golden Globe y siete veces nominada.

– Allison Janney: ganadora del Golden Globe y seis veces nominada.

– Michael B. Jordan: Protagonista de Black Panther.

– William H. Macy: cinco veces nominado al Golden Globe Award.

Golden Globes 2019: Harrison Ford, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, more to present awards https://t.co/y7yPj2wSSY — Entertainment Weekly (@EW) January 3, 2019

– Chrissy Metz: dos veces nominada al Golden Globe.

– Mike Myers: Protagonista de 'Austin Powers'

– Lupita Nyong’o: nominada al Golden Globe.

– Gary Oldman: ganador del Golden Globe y nominado a un solo premio.

Who will win (and who should) in the top movie categories at the #GoldenGlobes? USA TODAY's @briantruitt predicts: https://t.co/LGdK9jenlS — USA TODAY Life (@usatodaylife) January 3, 2019

– Jim Parsons: ganador del Golden Globe y tres veces nominado.

– Sam Rockwell: ganador del Golden Globe Award y dos veces nominado.

– Saoirse Ronan: ganadora del Golden Globe y nominada en tres ocasiones.

– Octavia Spencer: ganadora del Golden Globe y tres veces nominada.

– Ben Stiller: protagonista de 'Zoolander'.

– Lena Waithe: protagonista de 'Master of None'

– Catherine Zeta-Jones: dos veces nominada al Golden Globe.