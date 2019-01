Ariana Grande hará historia en Coachella 2019

La edición 2019 del famoso Festival de Coachella ya está más que lista y entre los tres seleccionados como artistas principales se encuentran: Ariana Grande, Tame Impala y Childish Gambino como los actos musicales que encabezan esta edición. Fue la noche del miércoles 02 de enero, que se develó quienes compondrían el cartel de este año. Como ya es costumbre, el festival se celebrará por dos fines de semana consecutvios, el primero, del 12 al 14 de abril y el segundo, del 19 al 21 de abril.

BLACKPINK to perform at Coachella, the First Female K-Pop Act to grace the desert stage in the festival's 20 year history!👏🏜️🇺🇸1⃣🇰🇷💃💃💃💃🔥👑https://t.co/nSzXQ6uves pic.twitter.com/qoEJHo0AlT

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) January 3, 2019