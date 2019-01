7 reglas que siguen Miley y Liam para no caer en una relación caótica

1.- Deben respetar sus tiempos

Han acordado respetar los tiempos en los que están. No tienen que estar siempre juntos y deben procurar los espacios. Sabemos que nunca sale bien nada si no tienes tiempo para ti, y todo se lo brindas a tu pareja. ¡Buena decisión!

2.- Matrimonio privado ante todo

Sabemos que los medios de comunicación inventan muchos rumores con tal de vender sus publicaciones. Esto ha afectado a miles de parejas en Hollywood, por ello, Miley y Liam han decidido ser más discretos.

3.- Liam Hemsworth no puede leer los comentarios

Miley aceptó que su esposo llegó a obsesionarse con los comentarios en redes sociales. Ahí leía sobre opiniones, rumores, y demás crueles críticas. Por lo tanto, él y la cantante decidieron ignorar todo esto.

4.- El respeto de las familias

La familia de Miley ama a Liam. Sin embargo, los padres del actor tuvieron sus dudas con la famosa. Ellos consideraban que era una mujer un poco intensa y muy atrevida.

Ahora, todo ha cambiado, y pasan mucho tiempo con ambas familias. Tanto así que Cris Hemswoth y su familia no dudan en bromear con su cuñada.

5.- Intentan vivir siempre el presente

La chica ex Disney no quiere tocar tanto su pasado alocado. Ella procuró tanto un borrón y cuenta nueva; hasta borró todo el contenido de us redes sociales. Ella intenta construir su relación desde el presente y no el pasado.

6.- Tratan de controlar sus celos

Liam está rodeado de guapas actrices por su trabajo. Asimismo, Miley está rodeada de sus bailarines. Ambos han prometido controlar sus inseguridades para que esto no afecte la relación.

7.- Se ponen de acuerdo en todo

La comunicación es una basa fundamental. Por lo tanto, hasta han decidido ponerse de acuerdo sobre qué suben o no a sus redes sociales.

