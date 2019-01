Marca tu calendario: estas son todas las fechas de premiaciones y eventos televisivos del 2019

View this post on Instagram

Arrancamos el año con la Primera Temporada de Premiaciones y eventos televisivos del 2019, algunos datos para estar bien informados 👇🏼 – La mayoría de estos premios y eventos son televisados, mientras que otros no o no llegan a Latinoamérica 🎥 – A excepción de los SAG Awards (Sindicato de Actores), el resto de sindicatos no cuentan con gala televisada para LATAM, sin embargo influyen directamente en el gran ganador de los #Oscars. En esta lista menciono los principales: Directores, Escritores y Productores, pero faltan otros sindicatos de gran importancia como Editores, Sonidistas, Cinematografistas y una gran variedad de aspectos técnicos 🤓 – Las premiaciones de las Academias más importantes: UK y US, aún no anuncian sus nominados, pero entran en esta temporada de premiaciones 📩 – Aunque mucho se ha dicho del show del medio tiempo del #Superbowl dando a Maroon 5 como estrella central, hasta la fecha la NFL no lo ha hecho oficial. También se ha comentado de Travis Scott como invitado 😪 – Llegan también grandes eventos para el talento latino como los #PremiosTVyNovelas de México y el #FestivalDeViñaDelMar de Chile que se extiende seis días ¿Cuál evento esperan con más ansias?👇🏼 #HéctorPalmarEdit