El emotivo video con que Leonor Varela recibió el Año Nuevo

A toda mi Insta familia, les deseo un prospero y feliz 2019! Gracias por su continue amor y apoyo 🙏🏽 Amo este lugar para compartir con Uds las verdades que me van moldeando. Que la vida les regale la sabiduría y la gratitud para lograr las metas que sus corazones realmente desean! Somos seres de Luz, a brillar!! #felizañonuevo en pijamas ✨🌟 To my Insta family, happy and prosperous 2019! Thank you for all your loving support. I love this place to come share the truth that shape me. May life gift you all the wisdom and gratitud to accomplish your hearts true desire! We are beings of Light, let it shine! #happynewyear in pj’s