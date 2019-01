Hernán Calderón rompe el silencio y habla sobre pelea de sus hijos: "Traté de calmar a mi hijo, pero no pude"

Este miércoles, el matinal La Mañana de Chilevisión dio inicio a un nuevo ciclo y tuvo como invitado a Hernán Calderón, padre de Kel y Nano Calderón.

En la ocasión, el abogado se refirió al conflicto que tuvieron los jóvenes hace unos meses, luego que la influencer diera una entrevista en la que dijo no estar de acuerdo con algunas conductas de su hermano. Estas palabras calaron hondo en el veinteañero, quien descargó su furia a través de Instagram, y calificó a su hermana como "un asco de persona".

Al respecto, el padre de los jóvenes señaló que la pelea "me dolió mucho, fue muy fuerte. Yo estaba fuera de Santiago, y me enteré media hora antes de lo que se venía. Traté de calmar a mi hijo, pero no pude".

Sobre la reacción que tuvo Nano, Hernán Calderón reveló que "él me empezó a mandar mensajes que le habían llegado, que ‘para variar tu hermana te hace tira en una entrevista’, y sobrerreaccionó". En ese sentido, explicó que "fue una opinión dada en un momento de rabia, con mucha pasión".

"Hernán dice eso porque no tiene filtro. Eso se nota porque en redes sociales usa un vocabulario que ni la madre, ni yo, estamos de acuerdo. Es la juventud, 21 años, es la irreverencia de la edad (…) Hernán cree que no saber filtrar es ser honesto, transparente y puro, y eso no es así", agregó.

