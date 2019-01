Daddy Yankee, Luis Fonsi, Adamari López y otros famosos que lamentaron la muerte de Keylla Hernández

View this post on Instagram

Este año pude evidenciar el significado de una GUERRERA. Keyla Hernández, nunca permitió que el #cancer se llevara lo mejor de ella. Siempre luchando con el ánimo arriba, alegre y llenando a #PuertoRico de fe y esperanza. Quien se va con Jesús en su corazón, se va en VICTORIA. Fortaleza para su familiares. Descanza en paz! #RIP 🎀🇵🇷