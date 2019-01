La nueva meta de Angelina Jolie: ser presidenta de los Estados Unidos

La intervención femenina en el mundo de la política se hace cada vez más habitual. Y ahora es Angelina Jolie quien asume el protagonismo para poder ser una próxima candidata a la Casa Blanca. O al menos "donde me necesiten", dijo la actriz en una entrevista reciente a la BBC.

Superado el tira y encoge que mantuvo con Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, la artista admitió que desea dedicarse a la política. "Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído", admitió la intérprete de Tomb Raider.

Y no es comenzar de cero. Según El Clarín, Angelina Jolie ya podría estar recibiendo las asesorías para incursionar en el gobierno de Donald Trump. Se trata de su amiga y miembro de la Cámara de los Lores, Arminka Helic, a quien conoció en 2012 durante una campaña contra la violencia sexual.

"Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer para un cambio. En este momento puedo trabajar con una agencia de la ONU. También puedo trabajar con gobiernos y con los militares", expresó "Mrs. Smith".

¿Ya comenzó campaña?

Mientras sigue transcurriendo el gobierno del magnate Trump, ya comenzó a circular una pregunta en redes sociales: "¿Angelina presidenta luego de Trump?". Y es que sus aficionados sueñan con una noticia de esa naturaleza.

Recordemos que Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California. También Ronald Reagan, antes de ser presidente, fue actor. Glenda Jackson, ganadora de dos Oscar, fue ministra de Transportes en el Reino Unido.

Angelina Jolie ya ha tenido roces sobre la política de mandato de Donald Trump. En febrero de 2017 publicó un artículo de opinión en The New York Times. "No es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas o que los refugiados sean admitidos en Estados Unidos sin un estrecho escrutinio", sostuvo la artista en su redacción.

"Si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, creyendo que los musulmanes merecen un menor grado de protección, avivamos el extremismo extranjero", advirtió la actriz. Jolie ha sido enviada por la ONU para visitar campos de refugiados en los últimos años.

