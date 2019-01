Protagonista de 'Pretty Little liars' reveló que perdió al bebé que esperaba

Si eres fanático de la serie 'Pretty little liars' de seguro reconoces a Shay Mitchell por su papael de Emily Fields. Lo cierto es que esta actriz decidió cerrar su 2018 revelando valientemente que en el año que justo acaba de terminar sufrió un aborto involuntario.

El año más duro para la estrella de 'Pretty Little liars'

Shay Mitchell, la eterna Emily Fields de 'Pretty Little liars' decidió compartir en una de sus historias de Instagram, el que sería su año más doloroso hasta ahora. Este fue el mensaje que compartió:

"Aunque fue un año increíble, no llegó sin dificultades. Tener tantas personas siguiéndome en Instagram y leer mis publicaciones es increíblemente humillante y enormemente edificante. El apoyo y el afecto que muchos de ustedes me muestran me animan incluso en mis días más oscuros, uno de los cuales ocurrió el año pasado después de que aborté y perdí al niño de mis esperanzas y sueños"

Con esta revelación Mitchell conmovió a sus millones de seguidores y sorprendió a los medios que nunca se enteraron de este terrible momento que vivió la actriz. En 2018 participó en la serie de Lifetime 'You' así como en la terrorífica película 'The Possession of Hannah Grace'.