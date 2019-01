Natalia Téllez dejará el programa Hoy tras dos años

Una baja sensible sufrirá la revista matutina Hoy. Y es que la conductora Natalia Téllez informó que sostiene una propuesta para ser la protagonista de un nuevo programa. Sin embargo, su decisión no es imponente, pues espera el permiso de su productora.

"Aceptaré cuando Madga Rodríguez me conceda por el momento los permisos para el tiempo que requiero", dijo la presentadora. Destacó que, anteriormente, ya ha recibido luz verde para algunos intervenciones en películas. Afirmó además que el 2018 cerró "muy bien" en cuanto a sus proyectos laborales, uno de ellos es la obra "Los monólogos de la vagina".

Se refirió a Televisa como una fuente para "generar nuevas personalidades" y destacó que el programa Hoy le ha dado mucha libertad. "Me han permitido hablar y decir cosas de diferentes temas como la ropa que me pongo. Me dejan mencionar los tatuajes de diablos y demonios que luzco y eso se agradece. Son una familia que te quiere y te deja crece", refirió en una entrevista otorgada a la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Según el portal "Esto", Natalia Téllez habló de su vida sentimental, donde aseguró que tuvo "un bonito fin de año".

También habló su papel en "Veinteañera, divorciada y fantástica", dirigida por Noé Santillán-López en la que encarnó a Tábata, la amiga de Paulina Goto. "Mi personaje es de una pintora tatuadora, con un espíritu completamente libre que tiene una sabiduría muy clara en ciertas cosas, pero en otras no", explicó.

El debut de Natalia Téllez en la gran pantalla está pautado para el mes de febrero. "En las buenas y en las malas" es el estreno que protagoniza junto a Zuria Vega y Alberto Guerra. "Seré una chica fresa insoportable, histérica y chistosa", detalló.

