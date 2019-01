María, la sexta hija de Inés Gómez Mont se convirtió en la bebé más popular del 2018

La conductora Inés Gómez Mont ha cumplido el sueño de tener una familia numerosa. En 2018, se convirtió en madre de María, su sexta hija, y aunque muchos la critican y cuestionan por tener tantos hijos, la felicidad que a ella le produce tenerlos va más allá de lo que sus detractores opinen.

Inés siempre presume a todos sus hijos en las redes sociales, desde los viajes y momentos de juego hasta sus logros escolares. Actualmente la conductora tiene 6 hijos propios: Inesita, los trillizos Bruno, Diego y Javier, Bosco y María, la nueva integrante. Además, también cuenta con un hijo adoptivo, “Mayito” —fruto de una relación anterior de su esposo Víctor Manuel Puga.

Sin duda, Inés es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana y siempre mantiene actualizados a sus seguidores de sus movimientos. Por ello, desde el momento en que anunció su embarazo, dejó a todos ansiosos por conocer a la nueva integrante.

Ahora que la conductora festejó el Año Nuevo con su familia y compartió un resumen de sus fotos más populares en Instagram, dejó claro que María fue la más bebé más querida de Instagram. ¡Es que es tan adorable!

Por supuesto, su seguidores no dejaron de felicitarla y enviarle buenos deseos por el año que comienza, además de que señalaron lo mucho que ha crecido la pequeña y lo bonita que es.

Muchos se pregunta cómo es que la conductora logra mantener el balance entre su carrera, sus compromisos sociales y su casa con tantos hijos, pero ella ha demostrado que siempre puede hacer su vida y ver por su familia, sin perder la cabeza. ¿El secreto? Amor, comprensión, paciencia y trabajo en equipo con su esposo

"Un año lleno de bendiciones y alegrías, de unión familiar, risas, complicidad, pero sobre todo de mucha salud, lo más importante!!! (…) Aprendí que no hay nada más importante que la FAMILIA.

Aprendí que no hay mejor inversión que dedicarle amor y tiempo a los hijos. Aprendí que mi esposo es mi compañero más leal,mi fuerza en todos los sentidos, que siempre será mi regalito del cielo y no me cansare de agradecerle todos los días lo feliz que me hace. A ti que me lees todos los días y me acompañas en mis aventuras, GRACIAS !!"