Nick Jonas se convierte en imagen de campaña por la salud mental

Nick Jonas sorprende al prestar su imagen a una campaña de sensibilización para el cuidado de la salud mental. En un año lleno de episodios y colapsos de celebridades, Nick decidió prestarse a una campaña para evitar esos dolorosos episodios que terminan destruyendo vidas y carreras.

Nick se asoció con la Organización Cigna, dedicada a brindar diferentes tipos de orientaciones así como dar apoyo a las personas que pasan por difíciles procesos al punto de poder deterirorar sus salud mental con diferentes aspectos internos.

.@NickJonas stars in a @Cigna commercial about prioritizing mental and physical health. #CignaBodyAndMind pic.twitter.com/eaMAgebTTn

— Pop Crave (@PopCrave) December 30, 2018