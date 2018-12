Selena Gómez reaparece después de su rehabilitación y se ve muy saludable

Fue la mañana de este sábado 29 de diciembre, justo en las últimas horas del 2018, que Selena Gómez reapareció después de haber ingresado por un periodo considerable a rehabilitación. Selena fue vista saliendo de una clase de pilates acompañada de varios amigos, justo en un centro deportivo ubicado en Los Ángeles.

Selena Gomez luce más saludable y recibirá el año 2019 con mejores condiciones de salud

Para esta breve aparición en los lentes de los paparazzis, la cantante de 26 años optó por un top rojo que combinaba a perfección con sus pantalones, atuendo escogido para la sesión de pilates que recibió para cerrar el año más enérgica que nunca. Se trata del 'Hot pilates', el nuevo ejercicio que ha escogido Selena, para tonficar su cuerpo y ponerlo en armonía con su mente.

Recientemente varios portales de noticias de espectáculos revelaron que Selena se convirtió en una de las más influyentes figuras del año. Sus problemas personales no impidieron que el público perdiera interés en ella y por el contrario logró mantenerse vigente. Lanzó temas como 'Back to you' y tuvo una poderosa colaboración con Cardi B en 'Taki taki', el tema que se quedó con el sitio de honor como el mejor tema del año.