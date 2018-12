Las 4 peleas de los famosos que fueron un escándalo en el 2018

Este lunes se acaba el 2018, por lo que es oportuno recordar las peleas de los famosos que marcaron este año.

Estas fueron las peleas más fuertes de los famosos:

Nicki Minaj y Cardi B

Desde hace tiempo Nicki Minaj y Cardi B se lanzaban indirectas, pero todo explotó durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York, cuando Cardi se acercó a Nicki para cuestionarla sobre un tuit en el que supuestamente había criticado sus habilidades como madre.

Cardi estaba tan molesta que lanzó su zapato a Nicky, y luego de eso fue escoltada fuera del lugar. Desde entonces las raperas iniciaron una guerra para desprestigiarse.

Nicki Minaj contra Travis Scott

El álbum del rapero y pareja de Kylie Jenner venció al de Nicki en las listas de popularidad y al parecer eso molestó a la rapera, pues descargó su odio en Twitter alegando que Travis había robado su posición usando a Kylie Jenner y a Stormi como parte de su mercadotecnia, y también aclaró que “adora” a Kylie.

Taylor Swift y Kim Kardashian

Taylor hizo resurgir la pelea entre ambas en mayo. La primera noche de la gira dijo: “hace unos años alguien me llamo ‘serpiente’ en las redes sociales y el apodo se hizo popular. Pasé por momentos difíciles por ese comentario. Hubo momentos en los que no sabía si iba poder seguir haciendo esto”.

Después del comentario mostró una serpiente gigantesca en la escenografía del concierto, por supuesto esto sucedió porque se cumplía un año desde que Kim dio a conocer la llamada que tuvo con Kanye. Taylor le dijo a la multitud: “feliz día nacional de la serpiente, ¡mi día favorito de todo el año!”.

Kanye West contra Drake y Travis Scott

Kanye West arremetió contra el cantante Drake y Travis Scott a través de su Twitter.

Todo comenzó después de que Drake aparentemente enviara una solicitud de autorización de derechos para usar la canción Say What's Real (un tema publicado en 2009 en el que Drake usaba el sample de una canción de West, Say You Will) al equipo de West.

En respuesta, el esposo de Kim Kardashian compartió una captura de pantalla de la conversación con el productor Free y escribió: "Esto demuestra que es una mier** y más falso que el wrestling".

West aseguró que Drake lo llamó y lo "amenazó", y escribió “si algo me pasa a mí o a alguien de mi familia tú eres el primer sospechoso". Y también aseguró que el novio de Kylie le envió "más amenazas" esa tarde.

