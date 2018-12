"¿Donde consigo una muñeca biracial?" La polémica que desató Khloé Kardashian en Twitter

El año parece que no quiere terminar sin antes haber sumado una polémica más a la vida de Khloé Kardashian. La protagonista de 'Keeping up with the Kardashians', ha protagonizado una nueva ola de críticas al pedir a sus seguidores que la ayuden a conseguir una muñeca de juguete que tenga dos razas fusionadas, pues para ella es importante que su hija crezca con ese ejemplo en las manos.

Con la mejor intención de conseguir la muñeca ideal para su hija, la pequeña True Thompson, de apenas meses de edad, Khloé Kardashian, abrió un debate bastante complicado pues era su anhelo conseguir una muñeca que tuviera en su estructura elementos de dos razas, un cruce étnico que pudiera simbolizar el color de piel y condición racial de su pequeña, pero no consiguió una muñeca que la complaciera del todo.

Anyone know what brand makes a sweet looking biracial baby doll? Nothing too life like. Those silicone babies really freak me out! Some look so real and some look 🤦🏼‍♀️

Khloé aprovechó para criticar a los fabricantes de muñecas actuales, pues para ella fabrican réplicas de niños pequeños que son realmente aterradores y que distan mucho de la apariencia real de un niño a esa edad. Algunos seguidores aprovecharon para atacar a Khloé por su exigencia a la hora de escoger un juguete y no a la hora de escoger un padre para su hija.

Baby dolls are terrifying these days! Why are they making these dolls so scary looking?

Muchos comentarios fueron realmente rudos y le faltaron el respeto a la madre primeriza.

.@khloekardashian is asking for recommendations for a three-fifth compromise baby doll. Because apparently she can sleep with Black men, but not have Black baby dolls.

Help her out y'all. https://t.co/6nCKGwhDKS

— Preston Mitchum (@PrestonMitchum) December 28, 2018