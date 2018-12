'Bird Box' rompe el record como la producción de Netflix más vista de la historia

Un nuevo record se ha registrado en Netflix tras el primer fin de semana de estreno de la película original del famosos servicio de streaming 'Bid box'. El film protagonizado por Sandra Bullock ha tenido un verdadero impacto inesperado en la audiencia y usuarios asiduos de Netflix generando cifras que nadie nunca imagino podría lograr en tan poco tiempo.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR

— Netflix Film (@NetflixFilm) December 28, 2018